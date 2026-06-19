Há três indícios de uma tentativa de “acordão” no ar, para livrar a cara dos alvos do escândalo Master: a resistência de Daniel Vorcaro em assumir uma real delação premiada, o voto do ministro Gilmar Mendes contra a prisão de chefões da quadrilha e o envolvimento de integrantes dos três Poderes e do Centrão, do bolsonarismo e, agora, da cúpula do PT, com as provas aterradoras contra Jaques Wagner.O bolsonarismo usa Wagner para empurrar o Master para o colo do presidente Lula, já o PT contra-ataca com o áudio de Flávio Bolsonaro pedindo R$ 130 milhões para Daniel Vorcaro. Os dois lados, porém, não têm interesse em ir a fundo nas investigações e na punição dos culpados. Como no próprio Congresso, quando os interesses são comuns, ou para se safar, todo mundo se une.Quem sobra para impedir um “acordão” e garantir que se faça justiça, dentro da Constituição, das leis e das provas? Sobram as minorias no Judiciário, no Legislativo e no Executivo, que, mesmo em minoria, como no Supremo, têm uma poderosa aliança com PF, opinião pública e, enfim, a verdade.O primeiro indício de articulação de um “acordão” é Vorcaro resistindo em fazer uma real delação premiada, única forma de não mofar na cadeia por décadas. Por quê? Porque tenta ganhar tempo para a “alternativa política”, com seus “irmãos”, “amigos” e favorecidos em geral se movendo para pagar o que lhe devem e salvar a própria pele.O segundo indício é o voto derrotado de Gilmar, decano do STF, para trocar a prisão do pai e do primo de Daniel Vorcaro, Henrique e Felipe, por meras medidas cautelares. Como assim? A quadrilha que ambos integram vai além de desvios milionários e age como mafiosa, com armas, carros blindados, chantagens e ameaças de “moer” gente. Se não é ameaça à sociedade, é o quê?A princípio incompreensível, o voto de Gilmar gerou interpretações. Estaria tentando (inutilmente, aliás) salvar o amigo Alexandre de Moraes? Temendo cair na rede? Ou, o que é mais provável, articulando um “acordão” no formato “técnico-jurídico” que aniquilou a Lava Jato?Assim como o áudio de Flávio afetou sua candidatura e as revelações sobre Moraes e Dias Toffoli atingiram o Supremo, as provas muito claras e vergonhosas contra Jaques Wagner caem como uma bomba no governo e na campanha de Lula.Até porque Wagner pode arrastar com ele o PT da Bahia e o também ex-governador do Estado Rui Costa, que foi chefe da Casa Civil de Lula-3. Ciro Nogueira, que ocupou o cargo com Bolsonaro, está com lama até o pescoço no caso Master. Costa, por ora, só é citado daqui e dali. Até quando?