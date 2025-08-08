Depois que vândalos saíram do entorno do QG do Exército para violar as sedes dos três poderes, no fatídico 8/1, agora são os vândalos do próprio Congresso que invadem os plenários, tomam de assalto as cadeiras dos presidentes da Câmara e do Senado e horrorizam o País, em cenas deploráveis contra o Parlamento e a democracia. Do que serão capazes quando, e se, Jair Bolsonaro for condenado a prisão definitiva?O Brasil está sob ataque externo e interno, depois de ter sobrevivido, mais unido e mais forte, a um golpe de estado que começou a ser articulado ainda nas eleições de 2018 e ganhou corpo no mandato de Bolsonaro, com cooptação de militares, intervenção em instituições, planos, minutas e trocas de mensagens em 2022. Quanto mais perto da eleição, mais o golpe se tornava real, concreto. A democracia, porém, venceu.Lula e Alckmin não foram mortos nem presos, tomaram posse e exercem o poder que o povo lhes concedeu, sujeitos a críticas e cobranças da mídia, da sociedade e da oposição. Alexandre de Moraes, líder da resistência, também não foi morto nem preso e continua fazendo o que lhe cabe, de fato e de direito, no estado democrático de direito. A tensão, porém, nunca se dissipou e, na reta final do julgamento do golpe, os aliados de Bolsonaro voltam a se mostrar prontos a “tudo que seu mestre” mandar, ou quiser, contra Congresso, STF e Moraes, como em 2022 e 2023.Com as tarifas de 50% e a Lei Magnitsky contra Moraes para exigir o fim do processo contra o ex-presidente, Donald Trump abriu caminho para a guerra do PL e de bolsonaristas pela anistia aos golpistas e o impeachment do ministro do STF. Em vez de defenderem o Brasil, apoiam o ofensor, com o mesmo objetivo: trocar o interesse nacional pelo interesse de Jair Bolsonaro. E, ao determinar a prisão domiciliar, Moraes deu o gás que eles queriam para ameaçar a democracia novamente.A maior vítima dos atos do PL, que tem apoio de PP e União Brasil (triste fim do DEM...), foi a autoridade do presidente da Câmara. O vídeo de Hugo Motta, com um sorrisinho sem graça, tentando furar o bloqueio dos vândalos para sentar na própria cadeira, diz muito do atual Congresso, do perigo que ronda as instituições e da fraqueza do comando da Câmara.Em sendo assim, quem lidera a resistência? Ele, Moraes, que não pode reagir com o fígado, mas com a razão, para não contrariar seus próprios aliados naturais, dentro e fora do STF, ainda mais quando a embaixada americana avisa que está “monitorando” quem o apoia e ameaça os demais ministros do STF. Mais um insulto inadmissível dos EUA à soberania nacional.