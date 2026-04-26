Empurrado por STF, polarização e rejeição de Lula e Bolsonaro, Zema vai crescer nas pesquisas\nRomeu Zema, do Novo, pode surpreender e disparar nas pesquisas ou repetir os efêmeros quinze minutos de glória de Sérgio Moro em 2022, mas o fato concreto, hoje, é que ele se afirmou como o "anti Supremo" das eleições, usa a internet com competência para massificar essa posição e conseguiu o principal: as atenções voltaram-se para ele.\nAfinal, quem é esse mineiro de 61 anos, empresário, formado em Administração na FGV, sem lastro político antes do governo de Minas? Por ora, é seguro dizer que é craque em marketing pessoal, com jeitão de bom moço, sotaque caipira, mangas de camisa, dirigindo seu próprio carro e morando longe dos palácios O "povo" adora.\nEleito com 72% dos votos no segundo turno de 2018, saiu do governo em 2026, segundo a Quaest, com aprovação de 55% e desaprovação de 35%, desempenho próximo ao que garantiu sua reeleição já no primeiro turno em 2022, com uma mãozinha curiosa: a mídia nacional nunca vasculha as mazelas (nem as vantagens) mineiras.