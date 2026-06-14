Cadê o nosso verde e amarelo? Onde estão as bandeiras do Brasil, que sempre encheram de luz, alegria e esperança o País em época de Copa do Mundo, fosse na ditadura militar, no início da redemocratização, nos governos de esquerda, de direita ou de qualquer coisa?\nNão foi o gato que comeu e nada disso subiu na árvore. Aliás, nem é por desconfiança na seleção do Ancelotti, nem pelas dúvidas sobre o Neymar, nem mesmo pela aposta do comentarista Juca Kfouri de que o Marrocos iria vencer na estreia brasileira\nEntão, o que aconteceu com as nossas cores, a bandeira, as camisetas, a torcida interna? A polarização política tragou. Milhões de brasileiros e brasileiras, inclusive aqui na capital da República, onde eu testemunho ao vivo, têm medo de serem confundidos com seus adversários. É o que se ouve por aí: "Eu? Eu, não. Para acharem que sou bolsonarista?"