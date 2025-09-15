O prefeito Sandro Mabel (UB) enviará à Câmara de Goiânia um projeto de lei complementar que concede vale-alimentação aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A proposta foi assinada na noite desta segunda-feira (15) e será enviada para análise dos vereadores na manhã desta terça-feira (16).\nPraça de Goiânia deve receber 38 esculturas de Siron Franco em 2026\nPré-candidatos movimentam cenário na disputa ao governo de Goiás\nFórum Empresarial decide intensificar cobranças à Equatorial por energia\nA proposta prevê vale-alimentação no valor de R$ 159,39 para servidores com jornada de 20 horas semanais e de R$ 227,70 no caso daqueles que cumprem 30 horas semanais.\nMabel também vai enviar proposta que da o nome de Alameda Maria Xavier Caiado à via de acesso ao Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora). A proposta, articulada pelo vereador Anselmo, homenageia a mãe do governador Ronaldo Caiado (UB).