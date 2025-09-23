Vereadores da base governista agiram na sessão desta terça-feira (23) na Câmara de Goiânia para conter insatisfações com as declarações do vice-governador Daniel Vilela (MDB) em evento da Saneago, na segunda-feira. Presidente estadual do MDB, Daniel defendeu o prefeito Sandro Mabel e afirmou que ainda é preciso “desmamar muito bezerro”, em referência às reclamações do prefeito de que recebeu pressões políticas para distribuição de cargos na prefeitura. “Sob liderança do prefeito Sandro Mabel, Goiânia já está resgatando e recuperando toda a condição que nos levou a ser cidade de referência mundial de qualidade de vida”, disse o vice-governador.\nA reação pública partiu de Wellington Urzeda (PL). Ele reclamou de Daniel na tribuna e disse que ele deveria ter dito quem seriam os bezerros. “A repercussão foi muito ruim e eu não falo só na bancada do MDB, mas pela Câmara como um todo. Pode até ser uma meia verdade (que havia “bezerros” na Câmara), mas se expressar como ele se expressou, coloca toda a Câmara no mesmo saco, inclusive vereadores do partido dele”, disse um vereador a esta coluna que preferiu não se identificar, confirmando que atuou para impedir outras manifestações em plenário.