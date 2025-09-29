A Comissão Mista da Câmara de Goiânia aprovou, nesta segunda-feira (29), o relatório do vereador Lucas Vergílio (MDB) ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de Goiânia para 2026. O voto do relator reduz a autorização para o prefeito Sandro Mabel remanejar recursos da Lei Orçamentária Anual (LOA) do próximo ano, exige que a prefeitura apresente projeto de lei para utilização de novas receitas, além da criação de emendas de comissão no Legislativo.\nA leitura do relatório e a sua aprovação na Comissão Mista durou menos de 10 minutos e provocou reação da base aliada, que reclamou da manobra do presidente, vereador Cabo Senna, para aprovar o documento antes da chegada do ofício do prefeito Sandro Mabel, retirando a LDO da pauta. O ofício chegou a Cabo Senna quanto ele confirmava os votos dos colegas. Por isso, ele considerou manteve a votação. A base reclamou, mas o presidente proclamou o resultado.