Cobrado por aliados por jogar parado, o senador Wilder Morais parece decidido a, enfim, colocar em campo sua pré-candidatura ao governo de Goiás. Após intensificar a agenda no interior, ele recebe o senador Flávio Bolsonaro em um grande evento em Goiânia.\nEsse é o tema do primeiro bloco desta edição do Giro 360, o podcast de política do jornal O POPULAR, em parceria com a rádio CBN Goiânia.\nNo segundo bloco, o debate gira em torno do encontro da base governista, com a presença de Daniel Vilela (MDB) e Ronaldo Caiado (PSD).\nParticipam deste episódio o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado; o subeditor de Notícias do jornal, Júlio Lacerda; e o repórter de política Rubens Salomão.\nPara ouvir, é só dar o play.\n-Giro330 (1.3426292)