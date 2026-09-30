Saúde, agronegócio, esportes e destino da Saneago foram os temas escolhidos pelos quatro principais candidatos ao governo de Goiás no primeiro bloco do último debate antes do primeiro turno das eleições, realizado pela TV Anhanguera, nesta terça-feira (29).\nAcompanhe ao vivo pelo G1 Goiás: Debate com candidatos ao governo de Goiás.\nOs dois primeiros a fazer perguntas, o ex-governador Marconi Perillo e o senador Wilder Morais (PL) preferiram não escolher o governador Daniel Vilela (MDB). O primeiro questionou Wilder sobre a saúde, apontada nas pesquisas como a maior preocupação do eleitorado. Já o senador adotou a estratégia de nacionalizar o debate, ao questionar o ex-deputado Luis Cesar Bueno (PT) sobre invasões de propriedades rurais.\nAo responder Daniel sobre programas para atletas e para o esporte, Marconi anunciou o programa Limpa Nome para auxiliar goianos com alto grau de endividamento.