-Debate O Popular e CBN com candidatos ao Governo de Goiás (1.3459676)\nO primeiro bloco do debate entre os candidatos ao governo de Goiás, promovido pelo POPULAR e pela rádio CBN Goiânia nesta quinta-feira (24), foi marcado por questionamentos sobre segurança pública. Daniel Vilela (MDB), Luis Cesar Bueno (PT), Marconi Perillo (PSDB) e Wilder Morais (PL) fizeram perguntas livres entre si, em ordem definida por sorteio.\nWilder abriu perguntando a Marconi sobre segurança pública. O tucano citou a explosão de casos de feminicídio nos últimos anos, prometeu adotar "medidas duríssimas" contra esse tipo de crime e reforçou que vai dar incentivos aos policiais. Também lembrou investimentos feitos na área em seus governos. Na réplica, Wilder prometeu concursos para as forças militares e ações de combate ao tráfico de drogas no Estado. Sobre o feminicídio, disse que o tema ficará a cargo de Ana Paula Rezende, candidata a vice em sua chapa. Na tréplica, Marconi criticou a entrada de drogas em Goiás e afirmou que "combaterá os laboratórios de crime aqui".