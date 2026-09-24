-Debate O Popular e CBN com candidatos ao Governo de Goiás (1.3459676)\nO segundo bloco do debate do POPULAR e da CBN Goiânia entre os candidatos ao governo de Goiás foi marcado pelos questionamentos sobre ações e políticas da atual gestão, nos diferentes temas direcionados pela organização. Os postulantes Daniel Vilela (MDB), Luis Cesar Bueno (PT), Marconi Perillo (PSDB) e Wilder Morais (PL) trocaram perguntas e respostas em ordem definida por sorteio sobre “adaptações às mudanças climáticas”, “câmera em fardas dos policiais”, “mercado de trabalho do futuro” e “gestão por Organizações Sociais (OSs).\nMarconi Perillo iniciou com pergunta a Daniel Vilela sobre quais seriam as propostas do candidato à reeleição para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. O emedebista apontou que o governo já realiza o trabalho e redução de 44% no desmatamento entre 2025 e 2026, com aumento de 23% da produção agrícola. O governador alegou que o estado tem sido “mais eficiente e produtivo”. Na réplica, o ex-governador citou a criação de parques e Áreas de Preservação Permanente (APA), além de avanços nas condições de trabalho do Corpo de Bombeiros e parcerias com o setor produtivo, no sentido de “conciliar desenvolvimento e preservação”. Daniel Vilela afirmou na tréplica que “a conciliação já acontece” e prometeu “facilitar a burocracia”, além de defender a exploração das terras raras para que Goiás Goiás “não perca o bonde da história”.