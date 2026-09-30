Na mesma fala, Marconi afirmou que nunca atacaria o senador Flávio Bolsonaro (PL) como o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), candidato à Presidência (Weimer Carvalho/O Popular)\nNa tentativa de chegar ao segundo lugar nas eleições, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) fez aceno a bolsonaristas ao final do segundo bloco do debate da TV Anhanguera. Ele afirmou que o senador Wilder Morais (PL) foi eleito para oito anos no Senado e, se vencer as eleições, entregará quatro anos à mulher do senador Vanderlan Cardoso (PSD), Isaura Cardoso - suplente -, afirmando que o pessedista votou 80% com o governo do presidente Lula.\nAcompanhe ao vivo pelo G1 Goiás: Debate com candidatos ao governo de Goiás.\nNa mesma fala, Marconi afirmou que nunca atacaria o senador Flávio Bolsonaro (PL) como o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), candidato à Presidência.