Os quatro principais candidatos ao governo trataram da situação financeira do Estado e dos efeitos da reforma tributária no terceiro bloco de debate promovido pela TV Anhanguera. O senador Wilder Morais (PL) e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) acusaram o governo atual de acumular déficit e "rombo fiscal".\nAcompanhe ao vivo pelo G1 Goiás: Debate com candidatos ao governo de Goiás.\nO ex-governador afirmou que já enfrentou situações de dificuldades em suas gestões, enquanto Wilder afirmou que vai investir no desenvolvimento do Estado.\nO governador Daniel Vilela (MDB) e o ex-deputado Luis Cesar (PT) debateram os efeitos da reforma, ambos defendendo que Goiás tem infraestrutura logística para ajudar a compensar possíveis perdas.\nAo final, Daniel perguntou a Wilder sobre propostas para uso da tecnologia na gestão pública. O senador afirmou que a maioria do eleitorado não entende disso e está interessado em resolver problemas do dia a dia.