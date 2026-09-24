-Debate O Popular e CBN com candidatos ao Governo de Goiás (1.3459676)\nNo terceiro bloco do debate com os candidatos ao governo de Goiás, as contas públicas e a economia dominaram as perguntas feitas por jornalistas do POPULAR e da rádio CBN Goiânia a Daniel Vilela (MDB), Luis Cesar Bueno (PT), Marconi Perillo (PSDB) e Wilder Morais (PL), em ordem definida por sorteio.\nCaio Henrique Salgado, editor da coluna Giro, perguntou a Daniel quais são seus planos para enfrentar o feminicídio. Daniel citou que 256 mulheres morreram em Goiás em 2015 para afirmar que o problema "não é de agora". Disse que vai continuar ampliando as delegacias e o Batalhão Maria da Penha para garantir um ambiente seguro às mulheres, e citou o programa Goiás Por Elas, voltado à autonomia econômica feminina. Na réplica, Caio questionou por que Valentina Jungmann foi colocada em uma gerência de combate à violência contra a mulher, e não em uma pasta própria. Daniel respondeu que pode vir a fazer essa mudança para dar mais peso simbólico ao tema, mas reforçou que as políticas já estão em andamento e que ele próprio vai liderar as ações.