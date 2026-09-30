Com o tema da tecnologia da informação definido em sorteio do debate da TV Anhanguera, o governador Daniel Vilela (MDB) voltou a provocar o senador Wilder Morais (PL) sobre propostas de uso da inovação no governo, especialmente na área de segurança pública, citando o programa IA Contra o Crime. Em críticas ao governo, Wilder afirmou que houve piora nos índices de criminalidade depois que Daniel assumiu e reafirmou que tecnologia não é solução para todos os problemas do cidadão.\nAcompanhe ao vivo pelo G1 Goiás: Debate com candidatos ao governo de Goiás.\n"Tecnologia ajuda, mas não combate crime. As pessoas precisam da polícia. Nunca vi tecnologia algemar ninguém, levar ninguém para a cadeia", disse Wilder.\nO tema da segurança voltou ao final, quando o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) questionou Daniel sobre valorização do servidor público. O governador reagiu tanto ao ex-governador quando a Wilder, a quem acusou de usar informações erradas. "Não tem nenhum crime aumentando em Goiás", disse.