-Debate O Popular e CBN com candidatos ao Governo de Goiás (1.3459676)\nO 4º bloco do debate O Popular e CBN Goiânia com candidatos ao governo de Goiás foi marcado por embate entre Daniel Vilela (MDB) e Wilder Morais (PL), que começou com discussão sobre recursos para Saúde e terminou em questionamentos sobre atuação dos postulantes no Congresso Nacional (assista acima na íntegra).\nEm sua pergunta, Wilder fez críticas à Saúde estadual e questionou o governador sobre o motivo de a área ainda enfrentar problemas, considerando que o emedebista está neste momento no posto de chefe de Executivo.\nDaniel reagiu afirmando que Wilder é senador há cerca de 10 anos e alegou desproporcionalidade entre o tempo de mandato e o nível de conhecimento da população em relação ao trabalho dele no Congresso Nacional.