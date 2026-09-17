(Weimer Carvalho/O Popular)\nO ex-governador Marconi Perillo, candidato do PSDB ao governo de Goiás, promete zerar as filas de espera por consultas, exames e cirurgias em quatro meses por meio da compra de serviços de saúde da rede particular. Terceiro entrevistado na nova rodada de sabatinas realizada pela CBN Goiânia e pelo jornal O POPULAR com governadoriáveis, o tucano fez críticas à atual gestão, a quem acusa de ocultar a real situação das contas públicas.\nMarconi defendeu diálogo com especialistas e com as forças policiais para avaliar a implantação de câmeras em fardas como proteção jurídica aos agentes. O candidato também promete realização de concursos públicos e defendeu o legado de seus quatro mandatos no Palácio das Esmeraldas.\nO POPULAR publica ao longo desta semana a íntegra das entrevistas com os candidatos, sabatinados por ordem alfabética, das 9h30 às 10 horas. Os vídeos ficarão disponíveis no site do jornal e no perfil no YouTube.