Em avaliação sobre a trajetória recente de desenvolvimento social e urbano na cidade após 104 anos de história, completados nesta segunda-feira (11), o prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), considera que o principal desafio atual é alcançar a independência financeira. O gestor aponta que o município, apesar de estar entre os 50 maiores do país, ainda tem o atendimento às demandas condicionado a repasses e parcerias com os governos estadual e federal, e aponta caminhos para o aumento de arrecadação.\nO prefeito ainda antecipa que o pacote de obras, a ser anunciado nesta terça-feira (12), totalizará ao menos R$ 300 milhões em pavimentações de 15 bairros, dos 47 ainda sem asfalto, recapeamento de outros 150, além de reformas em unidades de educação e saúde. Segundo ele, todos os trabalhos serão, necessariamente, concluídos ainda neste ano.