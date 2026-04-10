A defesa da vereadora Aava Santiago (PSB) protocolou na noite de quarta-feira (8) contestação à ação que pede a cassação de seu mandato por infidelidade partidária, movida pelos diretórios estadual e municipal do PSDB há 36 dias. A peça, apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), aponta que a desfiliação da parlamentar foi um ato voluntário de infidelidade, mas resultado de uma “expulsão material” operada pela cúpula partidária por meio de condutas “hostis” que tornaram sua permanência “insustentável”.\nAssinada pelos advogados Leonardo Felipe Marques De Souza, Danubio Cardoso Remy Romano Frauzino e Ana Carolina Araújo Brito, a contestação, de 148 páginas, pede que a Justiça rejeite o pedido do PSDB, mantenha o mandato com Aava, alegando que o partido não pode invocar a fidelidade para manter “refém” uma mandatária que foi sabotada e discriminada pela própria instituição.