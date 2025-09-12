Depois de a vereadora Aava Santiago (PSDB) protocolar representação no Conselho de Ética da Câmara Municipal de Goiânia contra o vereador Sargento Novandir (MDB) por quebra de decoro parlamentar, motivada por uma "série de episódios de intimidação e ofensas pessoais, com agravante de violência política de gênero", os dois voltaram a discutir em plenário durante a sessão ordinária desta quinta-feira (11).\nO presidente da Casa, Romário Policarpo (PRD), interveio e cobrou "decência", ameaçando acionar o Conselho de Ética em caso de reincidência e alertando para a "imagem" do Legislativo. "Espero não ter que ser a mesa para mandar vereadores ao Conselho de Ética. Em mais de seis anos de presidência nunca precisei fazer isso, mas me parece que nesse momento será necessário. A Câmara tem dado péssimo exemplo. A capa do jornal da Câmara por vários dias aqui não é sobre produção, mas sobre discussão. Cuidado", afirmou Policarpo.