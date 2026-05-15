Em meio à alta da inadimplência no crédito rural e à crise enfrentada pelo agronegócio, a abertura da 79ª Exposição Agropecuária de Goiânia, nesta quinta-feira (14), foi marcada pela intensificação de críticas ao governo federal - em que o governador Daniel Vilela (MDB), o presidente da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), Gilberto Marques Neto, e a presidente estadual da federação União Progressista, Gracinha Caiado (UB), convergiram em falas que apontaram para a “perseguição” ao setor e à “falta de políticas estruturantes” no governo Lula (PT).\nA sete meses das eleições, tanto Daniel quanto Gracinha usaram o termo “tempestade perfeita” para definir o momento que atravessa o agronegócio e também procuraram associar outros itens que estariam corroborando para a amplificação da crise, entre eles a guerra no Oriente Médio e a instabilidade do clima.