Quatro empresas arremataram as ações Companhia Celg Participações (CelgPar) por R$ 227,3 milhões, em leilão realizado nesta sexta-feira (3), na B3, bolsa de valores brasileira, em São Paulo. Com a venda dos principais ativos operacionais, a estatal caminha para o processo final de liquidação. O leilão foi realizado em meio a polêmica envolvendo questionamento da área técnica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) e pedido de demissão do presidente, Fernando Navarrete.\nOs ativos da empresa foram divididos em quatro lotes. No primeiro, 100% das ações da Firminópolis Transmissão e Lago Azul Transmissão foram ofertadas por R$ 62,1 milhões, mas foram vendidas à EDP Transmissão Goiás S.A pelo lance de R$ 83,6 milhões. Em seguida, 49% das ações da Pantanal Transmissão foram vendidas por R$ 43,1 milhões para a Órion Transmissão S.A (o lance mínimo era de R$ 31,1 milhões).