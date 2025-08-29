O governador Ronaldo Caiado (UB) parabenizou a megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (28) por órgãos federais e do Estado de São Paulo para investigar a atuação de facção criminosa no setor de combustíveis, mas reclamou que a gestão estadual não tem acesso a dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o que, segundo ele, permitiria “chegar muito mais rápido” aos esquemas de fraudes e lavagem de dinheiro do narcotráfico.\n“Eu parabenizo todas as operações que têm como objetivo punir, prender e confiscar 100% de tudo aquilo que é fruto do narcotráfico. Ninguém mais já deu mostras disso do que o Estado de Goiás. Essa é a minha grande luta. É um primeiro passo que deve ser avançado”, afirmou, em entrevista coletiva no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, após receber comitiva japonesa para discutir exploração de terras raras. Em seguida, ele ressaltou ter apresentado texto para substituir a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, elaborada pelo governo federal, em que um dos pontos cobrados era permissão de acesso a dados do Coaf aos Estados.