O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (UB), anunciou nesta segunda-feira (04) que a participação na campanha presidencial em seu estado será direcionada à campanha do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD). A garantia de palanque foi apresentada em entrevista exclusiva ao POPULAR, em que o ex-deputado federal, no entanto, preferiu não comentar sobre a possibilidade de agendas também com o senador e pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro (PL).\nAs declarações foram dadas logo após a apresentação de resultados e políticas implantadas pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc), que integrou a série de agendas cumpridas pelo pré-candidato em Goiânia, ao lado de Caiado. As reuniões buscaram mostrar as experiências executadas na gestão estadual nos últimos sete anos também nas áreas de segurança pública e atendimento social.