O governador Daniel Vilela (MDB) mantém acomodações políticas nas últimas duas pastas que estavam sem titular no primeiro escalão do governo, em meio a 19 trocas definidas desde a semana passada, quando tomou posse. A indicação da Secretaria do Entorno do Distrito Federal (Sedf) foi acertada com a deputada estadual dra. Zeli Fritsche, que se filiou ao PSD e topou ser candidata a federal. Já a Goiás Turismo, ainda sem nome definido, continuará com o Republicanos, segundo o emedebista.\nConforme mostrou o POPULAR nesta quarta-feira (8), o ex-chefe de Gabinete de Zeli e advogado Rafael Henrique da Silva Lustosa foi nomeado para a Sedf, no lugar do ex-prefeito de Valparaíso Pábio Mossoró (MDB), que deixou o cargo como pré-candidato a deputado estadual.\nZeli era do União Brasil e chegou a anunciar filiação ao Mobiliza para disputar a reeleição. Ao final, acabou reforçando a chapa de federal do partido do ex-governador Ronaldo Caiado. A região do Entorno tem outros dois parlamentares candidatos à reeleição: Célio Silveira (MDB) e Lêda Borges (Republicanos).