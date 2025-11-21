A Prefeitura de Goiânia avançou na renegociação da dívida ativa da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) com a União, com plano de pagamentos mensais que variam de R$ 2,36 milhões a R$ 2,6 milhões por dez anos. Pela proposta de transação, a dívida de R$ 1,96 bilhão será reduzida a cerca de R$ 320 milhões - um perdão de 83% do valor devido.\nA planilha do plano de pagamento consta em relatório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) enviado à Prefeitura no início deste mês, com contraproposta sobre as condições de negociação. A PGFN recebeu esta semana resposta da Prefeitura, que aponta concordância com a maioria dos termos.\nO POPULAR havia mostrado em julho que a Comurg protocolou requerimento de Acordo de Transação Individual na Dívida Ativa da União (DAU), depois de meses de articulação do prefeito Sandro Mabel (UB) em Brasília. Se a transação se concretizar, Mabel se livra de um dos maiores gargalos da gestão. A expectativa na Prefeitura é de que a transação seja assinada ainda este ano.