A advogada e filha do ex-governador Iris Rezende, Ana Paula Rezende (PL), respondeu pela primeira vez às críticas direcionadas pelo governador Ronaldo Caiado (PSD) e o vice-governador Daniel Vilela (MDB) contra sua decisão de deixar o MDB e se filiar ao PL para ser pré-candidata a vice-governadora, ao lado do senador Wilder Morais.\nEm entrevista ao POPULAR, Ana Paula rejeitou a acusação do governador Ronaldo Caiado de que a mudança teria ocorrido por motivos “empresariais”. Ela caracterizou as falas como “machistas” e “desrespeitosas” e afirmou que Wilder e seu marido, o empresário e sócio da FGR Construtora Frederico Craveiro, não têm negócios e sequer se conheciam.\nA ex-emedebista ainda apontou que a decisão de deixar o partido ocorreu após anos de “frustração” com decisões tomadas pelo presidente regional da sigla, Daniel Vilela. Entre as reclamações, estão declarações do vice-governador, em 2014, de que Iris Rezende seria “página virada” e que estava “velho”. As falas ocorreram em meio à disputa interna no MDB com o empresário José Batista Júnior, o Júnior Friboi, pela candidatura ao governo.