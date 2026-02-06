Um adolescente de 15 anos de idade é apontado como responsável por inserir falsos mandados de prisão contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por meio de fraudes nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).\nOs apontamentos decorrem da Operação Lex Data - que apura fraudes cibernéticas interestaduais que atingiram sistemas do CNJ e do Poder Judiciário goiano -, deflagrada nesta quinta-feira (5) pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), da Polícia Civil de Goiás (PC-GO).\nA operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Goiânia, Iporá e também no Distrito Federal. Não houve prisões e os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Segundo a polícia, o adolescente foi encontrado nesta quinta em endereço residencial de um dos seus parentes no Distrito Federal, mas a família do suspeito seria de Iporá (Região Oeste do Estado).