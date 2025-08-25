A deputada federal Adriana Accorsi (PT) lamentou a morte de Lyza Milhomem, secretária-geral do Partido dos Trabalhadores (PT) que morreu em Goiânia neste final de semana. A parlamentar disse que Lyza era uma grande liderança do partido no estado.\nCom profundo pesar, recebi a notícia do falecimento da companheira Lyza Milhomem, secretária Geral do PT de Goiânia e coordenadora do Setorial Estadual da Pessoa com Deficiência. Grande liderança do partido em Goiânia e Goiás, seu legado viverá em nossas lutas. Meu abraço forte e minha solidariedade aos familiares e amigos. Que todos encontrem conforto e acolhimento nas boas lembranças”, lamentou Adriana Accorsi.\nLyza foi sepultada na tarde deste domingo (24), no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia. A causa da morte não foi divulgada até a última atualização desta reportagem.