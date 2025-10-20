A deputada federal e presidente regional do PT, Adriana Accorsi, mantém aberta a possibilidade de articulação nacional alcançar posicionamentos mais amistosos ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dentro da federação União Progressista. A composição, formada por União Brasil e PP, decidiu no início do mês suspender a atuação partidária e abrir processos éticos contra os ministros filiados às duas siglas, em reforço à postura de oposição ao governo federal.\nApesar do posicionamento, defendido pelo governador Ronaldo Caiado (UB) na busca por viabilizar a própria pré-candidatura ao Palácio do Planalto, Adriana Accorsi aponta a presença de governistas e aliados de Lula em “setores importantes” dos dois partidos e que o PT entrará na disputa interna. A deputada federal afirma ao POPULAR que o diálogo nacional buscará as hipóteses de apoio das legendas ao presidente ou mesmo a manutenção dos aliados com liberação para participação na campanha petista em 2026.