A deputada federal e próxima presidente estadual do Partido dos Trabalhadores em Goiás, Adriana Accorsi, ensaiou nesta quinta-feira (28) postura de oposição à gestão de Ronaldo Caiado (UB) e questionou o discurso empregado na área de segurança pública, principal bandeira do governador para a pré-candidatura à Presidência. A parlamentar concedeu entrevista exclusiva ao Giro 360, podcast de política do POPULAR, em parceria com a CBN Goiânia. A íntegra da conversa já está disponível nos tocadores de áudio e no site do jornal.\nApesar de rejeitar a ideia de manter “polarização” constante com Caiado, Adriana Accorsi citou a Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta para coibir esquema bilionário relacionado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e que cumpriu mandados de busca e apreensão em Goiás. Segundo a deputada, a apuração mostra que “a realidade se impõe” em relação à defesa de Caiado de que o estado tem segurança plena e sem nenhum palmo de terra controlado por facções criminosas.