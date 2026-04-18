Presente no evento em que o prefeito Sandro Mabel (UB) deu posse a novos auxiliares em Goiânia, nesta sexta-feira (17), o ex-secretário-geral de Governo da gestão estadual, Adriano da Rocha Lima (PSD), reforçou que as ações para compor como vice em chapa de reeleição do governador Daniel Vilela (MDB) seguem e que a decisão governista só deverá ocorrer mais adiante, em meados de junho.\n“Esse é um momento ainda mais de articulação, de estruturação, à medida que as semanas forem passando, já se aproximando aí do mês de junho, as coisas vão ficando mais definidas, mais claras. Mas estou aí para isso, pronto”, afirmou, em coletiva. “Não é uma disputa, pelo menos no meu caso. Eu estou à disposição para contribuir na gestão do Daniel Vilela”, disse.\nA solenidade no Paço Municipal marcou a posse de Danielle Gomes de Oliveira na Secretaria de Articulação Institucional e Captação. A nova auxiliar de Mabel foi secretária-adjunta quando Adriano comandava a pasta no Estado e teve a atuação nos sete anos da gestão do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) destacada por ele.