Quatro candidatos ao governo de Goiás participaram de debate, neste domingo (30), quando discutiram temas como taxa do agro, segurança pública, saúde, situação financeira do estado, educação, relação com o mercado internacional e auxílio social. Participaram do encontro o candidato à reeleição Daniel Vilela (MDB), o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT), o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e o senador Wilder Morais (PL).\nO encontro foi realizado pela PUC TV Goiás e foi marcado, entre outros pontos, por embates entre Daniel e Marconi sobre a concessão do estádio Serra Dourada e quanto a supostos envolvimentos em casos de corrupção. O primeiro embate ocorreu quando Marconi teve oportunidade de fazer pergunta com o tema esporte e lazer e escolheu direcionar o questionamento a Daniel. O tucano criticou a decisão tomada pela atual gestão relacionada ao estádio e afirmou que, se for eleito, irá “reverter a venda”.