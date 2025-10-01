O advogado Rodrigo Rizzo (PSDB) tomou posse, nesta quarta-feira (1º), como o vereador mais jovem da Câmara de Goiânia na atual legislatura. O político tem 29 anos e passa a ocupar a vaga do titular Tião Peixoto, de 80, que se licenciou por 121 dias da Casa por interesse particular.\nEu sou o vereador mais jovem da legislatura que assume, justamente, o lugar do vereador com mais idade", brincou o parlamentar.\nRodrigo Rizzo estava atuando como Secretário de Regularização Fundiária na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Nas eleições de 2024, Rizzo obteve 2.014 e ficou em quarto lugar atrás da vereadora Aava Santiago (10.482 votos); Tião Peixoto (5.726) e Michel Magul (3.809).\nReações a Mabel reforçam tensão com a Prefeitura\nCâmara aprova nota de repúdio contra Mabel por ataques a 3 vereadores