A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou um laudo médico ao STF (Supremo Tribunal Federal) indicando a necessidade de uma cirurgia no ombro direito do político.\nO documento, assinado pelo médico Brasil Ramos Caiado, aponta um quadro de dores na região e limitações de movimento.\nBolsonaro está em prisão domiciliar temporária de 90 dias após ser internado em um hospital no fim de março. Antes disso, ele cumpria pena no regime fechado na Papudinha, em Brasília.\nUma das restrições definidas pelo ministro Alexandre de Moraes para a prisão domiciliar temporária é o envio de laudos médicos regulares. O laudo enviado nesta sexta-feira (3) é o primeiro.\nA análise relata que foi tentado tratamento por meio de fisioterapia, que não foi suficiente para resolver o problema no ombro.\nO laudo relata ainda uma perda geral de condicionamento decorrente da internação hospitalar e dificuldades na realização da fisioterapia.