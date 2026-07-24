A Associação Goiana do Ministério Público (AGMP) diz que adotará medidas judiciais, nas esferas cível e criminal, contra o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), a fim de responsabilizá-lo pelas falas acerca da atuação da promotora Leila Maria de Oliveira, da 50ª Promotoria de Justiça de Goiânia.\nEm entrevista ao POPULAR, na quarta-feira (23), Caiado comentou representações recentes da promotora e classificou como “desrespeito” a ação por improbidade administrativa relacionada ao uso de policiais militares em sua segurança na pré-campanha à Presidência da República. Ele disse aguardar com tranquilidade a decisão judicial, mas que o questionamento desmotiva os governos a “combater o narcotráfico”.\nNoutro momento, ao ser questionado sobre a avaliação a respeito da aquisição - anunciada pelo governador Daniel Vilela (MDB) - de um novo prédio para abrigar o Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo), Caiado insinuou que a promotora “tudo ataca”. Leila pediu esclarecimentos ao governo de Goiás sobre a compra do prédio no Conjunto Fabiana, na capital.