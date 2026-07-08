A análise do projeto de lei complementar da Prefeitura de Goiânia que institui o programa Morar no Centro foi adiada para o segundo semestre, em novo capítulo do vaivém da proposta que tramita na Câmara Municipal desde março e que tinha sua votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aguardada para ainda este mês, depois de ter recebido 12 emendas apresentadas por quatro vereadores em plenário no dia 17 de junho.\nContudo, em razão do esgotamento da pauta do colegiado e da não conclusão do relatório por Lucas Kitão (Mobiliza), a matéria agora só retornará ao debate dos vereadores em agosto, na volta do recesso parlamentar - previsto para começar no próximo dia 15 de julho. O adiamento frustra os planos do Paço de dar início ao programa, que é considerado projeto prioritário e tinha expectativa de aprovação ainda no primeiro semestre.