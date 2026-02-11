O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), preferiu não comentar a reivindicação do presidente nacional do partido, prefeito do Recife (PE), João Campos, pela sua manutenção na chapa ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na provável candidatura à reeleição do petista. Em reunião com o presidente nesta terça-feira (10), no Palácio do Planalto, o prefeito do Recife reforçou a intenção do partido de se manter no posto na disputa eleitoral.\n“Isso é uma decisão mais à frente”, afirmou apenas Geraldo Alckmin. João Campos conversou com Lula por cerca de uma hora, e disse ter saído da reunião “animado” e “seguro” em relação à parceria eleitoral entre PT e PSB. “Os dois vão construir isso da melhor forma. Há uma relação de carinho e respeito entre eles. Não cabe um interlocutor, não é um presidente de partido que vai tratar disso”, afirmou o prefeito a jornalistas na saída do encontro.