O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), declarou nesta quinta-feira (12), em Goiânia, que o Planalto atuará buscando manter sob controle o preço dos combustíveis no país. “O governo está trabalhando para não ter nenhum risco de desabastecimento e trabalhando para não chegar ao bolso do consumidor. Então, a guerra (é) do outro lado do mundo, mas ela interfere no mundo inteiro”, afirmou Alckmin.\nO vice-presidente indicou ainda ações anteriores do governo que ajudaram a amenizar os efeitos da alta do barril de petróleo por conta da crise no Oriente Médio. Alckmin participou da abertura do Congresso Brasileiro de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, realizado pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em sua sede.\nQuestionado sobre a situação da nova correligionária e presidente do PSB em Goiás, a vereadora de Goiânia Aava Santiago, o vice-presidente afirmou que intercederá junto à direção do PSDB nacional para evitar a cassação de mandato. “Farei tudo o que eu puder para estarmos juntos. E entendo que não tem menor sentido essa ação. Por isso vamos agir junto à direção do PSDB”, disse Alckmin. “Farei com muita satisfação porque vejo na Aava uma liderança jovem, uma renovação importante na política, uma mulher que tem espírito púbico, vocação de servir.”