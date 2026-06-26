O plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) encerrou nesta quinta-feira (25) a tramitação dos 15 projetos enviados pelo governo estadual para conceder benefícios às categorias da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Apesar da mobilização de servidores nos últimos dois dias e apresentação de demandas adicionais, todas as matérias passaram pela Comissão Mista e por duas votações em plenário em prazo de cinco horas, por meio da quebra dos interstícios previstos pelo regimento para as apreciações.\nA aprovação a jato ocorreu por meio de acordo costurado pelo presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB), e o líder do governo, Talles Barreto (UB), que acertaram com a oposição o avanço das propostas sem a apresentação de emendas em plenário. A manobra evitou que o debate fosse levado para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde poderia ser aberto novo prazo para pedido de vistas, o que prorrogaria o pacote para a próxima semana, a última antes do recesso parlamentar.