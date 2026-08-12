O plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou um requerimento para que todas as sessões plenárias, assim como as reuniões de comissões, sejam realizadas de forma híbrida durante o período eleitoral. A medida tem validade até a data do primeiro turno, marcada para 4 de outubro, e começou a ser executada nesta terça-feira (11).\nAté então, alterações anteriores no regimento interno definiram que os trabalhos nas terças deveriam ser exclusivamente presenciais, sem a possibilidade de participação remota dos deputados estaduais, permitida apenas nas quartas e quintas.\n“Adotamos medidas para que não haja prejuízo ao trâmite de matérias. Nós permitimos nesse período sessões híbridas. Nós estamos aí apreciando matérias, temos um quórum suficiente, os deputados estão participando independentemente desse período eleitoral”, disse o presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB), em entrevista coletiva durante a sessão híbrida em plenário.