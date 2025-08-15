O plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou, por unanimidade, o projeto do governo estadual que autoriza repasse de R$ 477,7 milhões ao Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás (Ipasgo Saúde). O texto, enviado pelo governador Ronaldo Caiado (UB), recebeu 22 votos favoráveis e nenhum contrário na sessão híbrida desta quinta-feira (14).\nDepois de aprovação, também unânime, pela Comissão Mista, na rquarta-feira (13), a matéria foi apreciada com a derrubada do interstício regimental de 24 horas entre a primeira e a segunda votação em plenário, com a apreciação final em sessão extraordinária convocada pelo presidente Bruno Peixoto (UB), que defendeu urgência para encerrar a tramitação.\nCom a aprovação e sanção da proposta, o Executivo realizará o segundo aporte a título de subvenção econômica para o processo de adesão à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Como antecipado pelo POPULAR, o projeto defende o objetivo de manter a regularidade do Ipasgo junto ao órgão regulador federal e, segundo a Secretaria da Economia, o recurso vai garantir “solvência e sustentabilidade” do instituto.