O plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou nesta terça-feira (7) o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027, por 22 votos favoráveis e apenas um contrário, e encerrou as atividades parlamentares no primeiro semestre. A confirmação ocorreu depois de longa tramitação e sem a inclusão de nenhuma das 25 emendas apresentadas por parlamentares ou mesmo a proposta de alteração encaminhada pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO).\nCom a aprovação, a Casa entra em recesso durante as próximas quatro semanas, com retorno de sessões ordinárias previsto para o dia 4 de agosto. O debate sobre a LDO foi prorrogado na última quarta-feira (1º), por pedido de vistas conjunto do deputado do oposição Antônio Gomide (PT) e do governista Givago Valadares (UB). Os dois pediram esclarecimentos sobre a rejeição de emendas, por decisão do relator, Anderson Teodoro (PRD), além de solicitar a presença da secretária estadual da Economia, Renata Noleto, para apresentação técnica do texto.