O plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou nesta quinta-feira (18), por 20 votos a 1, a ampliação das possibilidades de adesão ao Ipasgo Saúde para parentes de titulares e beneficiários fora do funcionalismo público. A matéria permite que familiares de até quarto grau possam ser registrados como dependentes, além da liberação para assinatura de convênios com sindicatos e conselhos profissionais para a entrada de novos clientes. A adesão de primos, sobrinhos-netos e tios-avôs de servidores públicos a planos de saúde do Ipasgo, como dependentes, seguirá as mesmas tarifas atualmente cobradas pelas novas modalidades de contratação, lançadas pelo instituto em abril de 2025. Os valores variam de R$ 214,68 até R$ 1.234,47, a depender da idade do futuro dependente. O único voto contrário foi registrado pelo deputado Major Araújo (PL).