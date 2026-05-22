O plenário da Assembleia Legislativa (Alego) aprovou nesta quinta-feira (21) o projeto do governo estadual que institui o Programa de Empreendedorismo, Qualificação e Integração de Soluções Financeiras, apelidado de “Pequi Bank”. Além da plataforma digital para serviços financeiros, os deputados deram aval a um pacote de matérias do Executivo que busca reforçar marcas relacionadas à segurança pública e modernização do estado, além da adequação de honorários da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que limitaram penduricalhos no serviço público.\nAs votações, todas ainda em primeira fase de apreciação, ocorreram em sessão híbrida, que conta com a participação remota dos parlamentares, e sem qualquer debate durante a sessão ordinária. A proposta do Pequi Bank recebeu 23 votos favoráveis e apenas 1 contrário, do opositor Mauro Rubem (PT). Logo ao realizar a leitura da matéria, antes da votação, o líder do governo, Talles Barreto (UB), reforçou o argumento do Palácio das Esmeraldas de que a nova estrutura, baseada em parceria com a iniciativa privada, não será uma nova instituição financeira, mas apenas uma plataforma de serviços.