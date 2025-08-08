O plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) voltou atrás e aprovou requerimento que manda para o arquivo a Proposta de Emenda à Constituição Estadual (PEC) que busca prorrogar para este ano a execução das emendas impositivas não empenhadas em 2024. O cancelamento ocorreu nesta quinta-feira (07), por 20 votos favoráveis e dois contrários ao pedido apresentado pelo líder do governo, Talles Barreto (UB).A PEC teve tramitação acelerada nas sessões extraordinárias realizadas para apreciar projetos do Executivo no início de julho, mesmo depois de manifestação contrária do governo estadual. A manobra ocorre depois de quase cinco meses sem avanços na proposta e de seguidos vetos do governador Ronaldo Caiado (UB), nos últimos anos, a projetos de lei aprovados com a intenção de evitar a perda das indicações.Desta vez, a PEC representava nova investida do Legislativo sobre o orçamento, já que as mudanças na Constituição Estadual, depois de aprovadas, são apenas promulgadas pelo presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), sem passar pela sanção ou veto do Executivo. A proposta foi apresentada pelo deputado estadual Coronel Adailton (SD), ainda em 18 de fevereiro. O Palácio das Esmeraldas articulou contra a matéria desde o protocolo e conseguiu paralisar a tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ). A pausa durou até o dia 03 de julho, quando o texto teve avanço a jato em reuniões e sessões extraordinárias. Logo após a aprovação, o governo estadual reagiu para que a PEC não fosse promulgada e que a revogação ocorresse logo na retomada dos trabalhos, o que só ocorreu nesta quinta.Os votos contrários foram registrados pelos deputados Antônio Gomide e Bia de Lima (ambos do PT), que defenderam a manutenção do novo prazo com a PEC. “É muito ruim a forma como a liderança do governo atua nesta Casa. Porque eles fazem uma ação de convencimento sobre a PEC que seria boa para os deputados e para os municípios e, do dia para a noite, pedem para votar para arquivar. As emendas têm que ser aproveitadas”, disse Gomide.Em avaliação ao POPULAR após a aprovação da PEC, em julho, o secretário de Relações Institucionais, Armando Vergílio, apontou que a proposta era inconstitucional e que não seria possível “abrir o orçamento do ano anterior para poder pagar uma emenda que não foi empenhada”. Segundo ele, as emendas empenhadas são mantidas para o ano seguinte.