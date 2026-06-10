A direção da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) articula estratégia para tentar reduzir os desgastes com o projeto de decreto legislativo que busca blindar o deputado estadual Amauri Ribeiro (PL) de ação por violência política de gênero no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/GO). Apesar de manterem ampla defesa pela suspensão do processo judicial, os deputados pretendem aprovar uma punição ao parlamentar por meio do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que tem deliberação marcada para esta quarta-feira (10), às 14h.\nO planejamento foi elaborado pelo presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB), em reunião fechada com o presidente do Conselho de Ética, Charles Bento (MDB), nesta terça-feira (09), antes da sessão ordinária. Como antecipado pelo POPULAR, a blindagem a Amauri, proposta por Lincoln Tejota (UB), já estava apta à votação pelo plenário desde a aprovação pela Comissão Mista, na última terça (02), mas a apreciação foi prorrogada pela Presidência até que a pena ao parlamentar seja definida.