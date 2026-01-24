A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) bateu novo recorde de cargos comissionados depois de uma sequência de aumentos no número de nomeações ao longo de 2025. O total de servidores deste tipo, de livre indicação política dos deputados estaduais, chegou a 5.712 em dezembro do ano pré-eleitoral, depois da criação de novos postos e elevação do teto de assessores, que saiu de 95 para até 120 em cada gabinete.\nO ritmo de crescimento ganhou maior intensidade desde janeiro de 2023, com o início da gestão de Bruno Peixoto (UB) na presidência da Casa. Até dezembro de 2022, o Legislativo mantinha 3.733 comissionados nomeados, o que representa alta de 65% em comparação com a quantidade em dezembro do ano passado. Os dados constam de levantamento do POPULAR com base no Portal de Transparência da Alego.