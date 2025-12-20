A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) intensificou, em 2025, ano pré-eleitoral, a realização do programa Deputados Aqui, levando diferentes atividades, em modelo de mutirão, para as bases dos parlamentares estaduais. O evento marcado para este sábado (20) é o 31º e último deste ano, e será realizado no Residencial Jardins do Cerrado, em Goiânia.\nO presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), afirmou que, para 2026, o ritmo deve continuar intenso, com 25 edições no interior e em Goiânia, até junho, três meses antes da eleição, no limite determinado pela legislação. Segundo Peixoto, cerca de 10 eventos deste tipo foram realizados em cada um dos dois primeiros anos de sua gestão, em 2023 e 2024.\nNestas oportunidades, a Alego oferece serviços como entrega de escrituras de imóveis, atendimentos médicos, exames, vacinação e emissão de documentos, como carteira de identidade, além de outras atividades de órgãos públicos parceiros. O programa também tem castração de cães e gatos e serviços de beleza, como corte de cabelo feminino e masculino.