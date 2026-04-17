A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) derrubou, nesta quinta-feira (16), veto do governador Daniel Vilela (MDB) a projeto de lei da mesa diretora para reestruturação do quadro de servidores efetivos da Casa, com o estabelecimento de regras de progressões horizontais (por tempo de serviço), e verticais (desempenho e qualificação). O placar foi de 32 votos pela derrubada e quatro pela manutenção.\nA votação de vetos é secreta. Os deputados Dr. George Morais (MDB), Gustavo Sebba (PSDB), Henrique César (Podemos) e Karlos Cabral (PSB) não estavam presentes na sessão híbrida. O líder do governo, Talles Barreto (UB), orientou a base a votar pela derrubada do veto.\nQuestionado se teve acordo, por conta do apoio expressivo da base, Daniel confirmou. “Sim, essa é uma matéria deles. Eu fiz a minha parte, pelo entendimento de que a Lei Federal de 2021 impede esse tipo de aumento para o exercício seguinte no último ano do mandato.”